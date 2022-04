"In diesem Quartal haben wir unsere Stärken und unsere Widerstandskraft als globale Hausbank bewiesen", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing. "Im Zentrum stand für uns, dass unsere Kunden sich möglichst schnell auf die neue geopolitische Lage einstellen und gegen Risiken absichern konnten. Die Ergebnisse aller Geschäftsbereiche liegen im oder über dem Plan, und wir haben unseren höchsten Quartalsgewinn seit neun Jahren erzielt."



Das Vorsteuerergebnis stieg um vier Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,7 Milliarden Euro. Und der Nachsteuergewinn wuchs mit 18 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro – der höchste Stand seit 2013.



Alle Geschäftsbereiche verzeichneten einen Gewinnanstieg: Das Zugpferd war wieder mal das Investment-Banking mit einem Vorsteuergewinn von 1,5 Milliarden Euro. Die Unternehmensbank machte ein Plus von 25 Prozent, der Gewinn beträgt 291 Millionen Euro. Die Privatkundenbank verzeichnet einen Gewinn von 419 Millionen Euro, ein Plus von 54 Prozent. Und die Vermögensverwaltung gewann zwölf Prozent dazu, und steuert 206 Millionen Euro zum Konzerngewinn bei.



Die Anleger reagierten wenig begeistert auf die neuen Zahlen: Als klares DAX-Schlusslicht büßte die Deutsche Bank gut sechs Prozent auf rund 9,70 Euro ein - im frühen Handel hatte sie bereits den tiefsten Stand seit sieben Wochen markiert, meldet die Nachrichtenagentur dpa-AFX. Manche Analysten bleiben dennoch bullisch für Deutschlands größte Bank. Börsen-Experte Uwe Lang sagte im wallstreet:online TV-Interview: "Die Aktie ist viel mehr wert, als es im Moment den meisten Anlegern erscheint. (…) Der Kurs kann sich da auch durchaus in den nächsten Jahren verfünffachen." Hier zum vollständigen Interview.



Aktuell liegt die Aktie der Deutschen Bank bei rund 9,70 Euro. Laut Marketscreener liegt das mittlere Kursziel der Analysten bei 13,15 Euro. Zwölf Analysten raten derzeit zum Halten, vier zum Kaufen, zwei zum Aufstocken und einer zum Verkaufen der Aktie.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion