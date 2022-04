Gemeinsame Pressemitteilung Umweltverbände fordern von Energiekonzern Vattenfall: Keine Holzverbrennung in Kraftwerken

Berlin (ots) -



- Vattenfall plant Ausweitung der klima- und umweltschädlichen industriellen

Holzverbrennung in Deutschland

- Wälder als wertvolle Ökosysteme geraten noch stärker unter Druck

- Umweltverbände fordern von Vattenfall: Ausstieg aus fossilen Energien und

Holzverbrennung, Einstieg in echte Erneuerbare



Anlässlich der morgigen Jahreshauptversammlung von Vattenfall hat heute ein

Bündnis aus Umweltverbänden gegen die geplante Ausweitung von Holzverbrennung in

deutschen Kraftwerken protestiert. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), ROBIN WOOD,

der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und das lokale Bündnis "Kohleausstieg

Berlin" fordern den schwedischen Energiekonzern auf, die Umrüstungs- und

Ausbaupläne für Kohlekraftwerke auf Holz- und Gasverbrennung sofort zu stoppen.

Stattdessen solle der Konzern ausschließlich in erneuerbare Energien wie Wind

oder Solar investieren. Die Aktion vor dem Berliner Kraftwerk in Moabit war Teil

eines internationalen Protests: auch in den Niederlanden und in London fanden

zeitgleich Aktionen statt.