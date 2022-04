Jahresbilanz 2021 LfA Förderbank Bayern unterstützt bayerische Wirtschaft mit 3,2 Milliarden Euro (FOTO)

München (ots) -



- Förderbank erzielt zweithöchste Gesamtförderleistung in ihrer Geschichte

- Gründungs- und Innovationsförderung besonders stark gefragt

- Corona-Hilfen weniger stark benötigt



Die LfA Förderbank Bayern zieht für das Jahr 2021 eine positive Bilanz: Mit

Programmkrediten für Mittelstand und Kommunen verzeichnete die staatliche

Spezialbank mit 2,2 Milliarden Euro erneut ein Zusagevolumen auf hohem Niveau.

Die mittelständischen Betriebe konnten mit Unterstützung durch LfA-Mittel

Investitionen und Stabilisierungsmaßnahmen in Höhe von fast 3,1 Milliarden Euro

tätigen. Zusammen mit den Konsortialdarlehen (298 Millionen Euro) und

Globaldarlehen (75 Millionen Euro) beläuft sich die Kreditvergabe 2021 auf rund

2,6 Milliarden Euro. Damit erreichte die Gesamtförderleistung für den

Wirtschaftsstandort Bayern, einschließlich der Risikoübernahmen (616 Millionen

Euro), mit mehr als 3,2 Milliarden Euro einen der höchsten Werte in der

Geschichte der LfA. Insgesamt profitierten fast 5.900 Unternehmen und Kommunen

von den Fördervorteilen der LfA. Zudem trug die Förderung dazu bei, im

Mittelstand rund 140.000 bestehende Arbeitsplätze zu festigen und fast 5.900

neue zu schaffen.