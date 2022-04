Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Nach drei Jahren Flaute kündigen sich wieder mehr Deals inder Chemieindustrie an. Das zeigt der neue "Chemicals Executive M&A Report 2022"der globalen Managementberatung Kearney. 50 Prozent der befragten Führungskräfterechnen mit einer Zunahme der M&A-Aktivitäten in den nächsten zwölf Monaten.Neben ESG-getriebenen Veräußerungen schreitet auch der Verkauf von Infrastrukturund Dienstleistungen voran.Eine Trendwende zeichnet sich in der chemischen Industrie ab. So weist dieweltweite Studie "Chemicals Executive M&A Report 2022" der globalenUnternehmungsberatung Kearney die M&A-Deals in den letzten Jahren als rückläufigaus, während die angekündigten Transaktionen gegenüber dem Pandemiejahr 2020 um50 Prozent anstiegen. Ein gutes Zeichen, schließlich gilt die ChemischeIndustrie als konjunktureller Frühindikator. "Da die Chemie immer eng mit demBIP verknüpft ist, haben sich die letzten Jahre sehr stark auf dasTransaktionsvolumen ausgewirkt. Jetzt herrscht wieder mehr Optimismus und dieChemiebranche verspürt Aufwind. Während wir in den beiden letzten Jahren gesehenhaben, wie Investoren auf Nummer sicher gingen und kleinere Deals mit Fokus aufdie Heimatregion verfolgten, zeigen unsere Daten, dass für Unternehmen, die ihreAktivitäten im Chemiebereich vergrößern wollen, jetzt der beste Zeitpunkt ist,um mit der Jagd zu beginnen, bevor der Wettbewerb zwischen strategischen undFinanzinvestoren und wahrscheinlichen, nationalen Ölgesellschaften (NOCs) weiterzunimmt", erklärt Thomas Rings , Partner bei der globalen ManagementberatungKearney.Branche ist optimistischIn der weltweiten Studie "Chemicals Executive M&A Report 2022" analysiert dieUnternehmensberatung Kearney zum neunten Mal die M&A-Entwicklung in derChemiebranche. Der Report gibt einen Rückblick und einen Ausblick auf dieglobalen Transaktionen in der Chemieindustrie. Er stützt sich auf Untersuchungenabgeschlossener und angekündigter Deals sowie auf eine weltweite Umfrage vonFührungskräften aus Industrie, Investment Banking und Private-Equity-Häusern.Die M&A-Aktivitäten im Chemiesektor sind seit 2019 rückläufig, wobei derTransaktionswert um 29% von 333 Mrd. USD im Jahr 2019 auf 236 Mrd. USD im Jahr2021 gesunken ist. Im Jahr 2019 überstiegen 21 Prozent der erfassten Deals die10-Milliarden-Dollar-Marke, verglichen mit nur 3 Prozent im Jahr 2021.In der Branche herrscht laut den Studienautoren Optimismus hinsichtlich einerErholung in den nächsten 12 Monaten, da das Volumen der angekündigtenTransaktionen im Jahr 2021 bereits um 50 Prozent gegenüber 2020 gestiegen ist.41 Prozent der befragten Führungskräfte erwarten, dass die M&A-Aktivitäten in