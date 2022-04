familie redlich (fr) gewinnt Pitch zur Visionskampagne

Berlin (ots) - familie redlich (fr) hat den Pitch für die Erarbeitung einer

Visionskampagne für den Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier, dem

Braunkohlegebiet im südlichen Sachsen-Anhalt, gewonnen. In der Region wird sich

nichts Geringeres zum Ziel gesetzt als die Entwicklung einer CO2-neutralen

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft erlebbar zu machen. Damit das in den

nächsten Jahren (bis spätestens 2038) erfolgreich gelingen kann, stellen Land

und Bund 4,8 Milliarden Euro bereit. Im Mittelpunkt sollen dabei Konzepte

stehen, die Innovations- und Wachstumspotenziale erschließen, zukunftssichere

Arbeitsplätze garantieren und die Attraktivität und Lebensqualität der Region

weiterhin erhöhen. Ab Mai wird fr mit der Entwicklung einer Visionskampagne und

der Betreuung der Social-Media-Kanäle unterstützen.



"Mit Fingerspitzengefühl und einem progressiven Ansatz möchten wir dabei

unterstützen, kommunikative Impulse für die Zukunft einer Region zu setzen. So

haben wir uns dem Thema genähert und so sind wir als Team auch erfolgreich

gewesen. Darüber freuen wir uns sehr und gehen nun mit Schwung an die neuen

Aufgaben ran", so Nicole Steuer, verantwortliche Strategische Planerin für den

Pitch.