Ein Stimmungsbild aus dem Tesla-Forum auf wallstreet:online:

Kursrutschi: Da hat der Lorde ja wieder ganz schön was angerichtet. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemanden gelungen ist an einem Tag wahrscheinlich 150 Milliarden US-Dollar an Börsenwert zu schreddern. Elon verblüft immer wieder mit wie er es nennt "neuen Rekorden". Nach der "lupenreinen" Q1 Bilanz war es doch völlig unnötig dieses Twitter-Fass aufzumachen. Man kann nur hoffen, dass daraus nicht ein noch größerer Flächenbrand entsteht und er die ganze Börse in den Abgrund reißt.