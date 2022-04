Queensland Gold Hills (TSX.V:OZAU; OTCQB:MNNFF; FRA:MB3) hat das erste Bohrloch seines ersten Bohrprogramms auf dem Grundstück Big Hill im historischen Goldfeld Talgai in Queensland, Australien, abgeschlossen. Das Bohrgerät ist am 23. April vor Ort eingetroffen. Am 24. April begann die Bohrung des ersten Lochs. Es ist die erste moderne Exploration auf dem Projekt seit dem 19. Jahrhundert. Insgesamt plant Queensland 20 Löcher im Reverse-Circulation-Verfahren mit einer Gesamlänge von 2.000 Metern.

Blair Way, CEO und Direktor von Queensland Gold Hills, kommentierte: „Alle Aspekte unserer Explorationskampagne 2022 kommen gut voran und unser Team hat eine Reihe von Herausforderungen gemeistert, um mit diesem Bohrprogramm zu beginnen. Es ist sehr aufregend, dieses 2000-Meter-Bohrprogramm auf dem Goldgrundstück Big Hill in Angriff zu nehmen und das erste zu sein, das moderne Explorationstechnologien in diesen historischen Goldabbaugebieten einsetzt. Ich freue mich darauf, im Laufe des Programms weitere Updates zu liefern.“