Europas größter Einzelhändler will Omni-Channel-Exzellenz mit Hilfe ereignisgesteuerter Architektur vorantreiben

Als eines der führenden Einzelhandelsunternehmen der Welt hat die Schwarz Gruppe das Ziel, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und angesichts der wachsenden Nachfrage auf dem Markt effizient und nachhaltig zu agieren. Um dies zu erreichen, musste die IT-Infrastruktur weiter optimiert werden. Sie umfasste die Filialen, die Lieferkette, die Rechenzentren, eine zunehmende Anzahl von IoT-Geräten und sowohl Online- als auch App-basierte Einkaufserlebnisse.

Die Messaging- und Integrationsschicht musste so gestaltet werden, dass sie das schnelle Innovations- und Wachstumstempo der Schwarz Gruppe unterstützt und die Erwartungen der Kunden an ein integriertes Einkaufserlebnis erfüllt. Das Ersetzen synchroner Batch-Updates durch einen ereignisgesteuerten Datenaustausch in Echtzeit modernisiert die Lieferketten- und Warenwirtschaftssysteme, sodass die Schwarz Gruppe ihre Kunden das von diesen geforderte Online-Shopping-Erlebnis in Echtzeit bieten kann.

Um ihrem Bedarf an einer stabilen, zuverlässigen und zukunftssicheren hybriden Integrationsplattform gerecht zu werden, ersetzt die Schwarz Gruppe ihre alte Messaging-Middleware durch die PubSub+ Platform, die hochentwickelte Event-Streaming- und Management-Plattform von Solace, die zuverlässig Informationen zwischen Anwendungen, Geräten und Benutzeroberflächen über geografische Grenzen hinweg und in verschiedenen Cloud- und On-Premises-Umgebungen streamt. Als zugrundeliegende Infrastruktur hat die Schwarz Gruppe ihre Container-Plattform vorgestellt, auf der Solace PubSub+ zusammen mit ereignisgesteuerten Microservices betrieben wird. Anforderungen wie unabhängige Skalierung, beschleunigtes Deployment und Provisioning sowie Messaging-as-a-Service führen zu Ressourceneffizienz und einer kürzeren Time-to-Market. Eine höhere Flexibilität stellt sicher, dass die Schwarz Gruppe die Kundenerwartungen jederzeit erfüllen kann – jetzt und in Zeiten saisonaler Schwankungen. Cloud- und IoT-Readiness sind wichtige Voraussetzungen, um dem Wettbewerb auch in Zukunft voraus zu sein.