Kraftstoffpreise geben leicht nach / Diesel weiter über der Marke von zwei Euro / Potenzial für Preissenkungen weiter vorhanden (FOTO)

München (ots) - Auch wenn die Kraftstoffpreise in Deutschland im Vergleich zur

vergangenen Woche etwas gesunken sind, liegen sie nach wie vor angesichts der

Rohölnotierungen auf einem hohen Niveau. Wie die aktuelle ADAC Auswertung zeigt,

kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,954 Euro, das sind 2,1 Cent

weniger als in der Vorwoche. Diesel ist um 0,8 Cent günstiger und kostet aktuell

2,019 Euro.



Benzin ist laut ADAC weiter überteuert, auch wenn die Preise seit ihrem

Höchststand Mitte März um rund 25 Cent gesunken sind. Derzeit kostet ein Barrel

Brent rund 105 US-Dollar und damit ähnlich viel wie Anfang März. Damals kostete

der Liter Super E10 rund 1,83 Euro. Damit wäre ein weiterer Rückgang geboten.





Diesel ist seit dem Allzeithoch vom 10. März sogar um rund 30 Cent billigergeworden, liegt aber weiter über der Marke von zwei Euro. Hier spielen auchkriegsbedingte Sonderfaktoren eine Rolle. So bezieht Deutschland größere Mengenfertigen Diesel-Kraftstoffs aus Russland, was sich ebenfalls nicht preisdämpfendauswirkt. Dennoch muss es bei Diesel laut ADAC schrittweise zu einerNormalisierung der Preissituation kommen.Die Autofahrer sollten ihre Marktmacht nutzen und besonders teure Tankstellenlinks liegen lassen. Dies stärkt die Position der günstigeren Anbieter und führtindirekt zu Preissenkungen. Wer außerdem abends tankt, kann regelmäßig mehrereEuro gegenüber den Morgenstunden sparen. Auch der gelegentliche Verzicht aufsAuto - insbesondere für Kurzstrecken - schont den Geldbeutel.Unkomplizierte und schnelle Hilfe gibt es mit der Smartphone-App "ADACSpritpreise", die die Preise nahezu aller 14.000 Tankstellen in Deutschland zurVerfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuellePreise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken .