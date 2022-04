Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel präsentiert Sebastian Vettel und Andreas Gabalier schenken Deutschland 1 Million Blumen

München (ots) - Zahlreiche prominente Botschafter und Partner setzen ab sofort

gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz von Natur & Artenvielfalt und für

den "guten Geschmack made in Germany".



Unter dem Motto "Das Summen darf nicht verstummen" wurde am 27. April in München

das einzigartige Gesellschaftsprojekt "BioBienenApfel" gestartet, bei dem alle

in Deutschland lebenden Menschen mitmachen können, um gemeinsam neuen Lebensraum

für Bienen aufblühen zu lassen. Ziel der Initiative ist es, den Menschen die

Bedeutung der Artenvielfalt für die Zukunft unseres Planeten bewusst zu machen,

regionale Produzenten für eine Landwirtschaft 2.0 zu stärken und damit die

nachhaltige Selbstversorgung Deutschlands mit Obst und Gemüse zu erhöhen. Denn

die Zukunft braucht bedarfsgerechte und ressourcenschonende Anbaumethoden mit

den und für die Menschen.