Bundesgerichtshof Uber ohne Lizenz illegal / Taxi-Genossenschaft Chef Dieter Schlenker: Wie lange tolerieren Politik und Behörden noch das rechtswidrige Geschäftsmodell von Uber? (FOTO)

Frankfurt (ots) - Bereits im letzten Jahr hat das OLG Frankfurt Uber verboten,

Fahrten anzubieten, ohne die hierzu erforderliche behördliche Genehmigung zu

haben. Wie üblich hat Uber den Rechtsweg bis zum letzten ausgeschöpft - und ist

jetzt erneut vor dem höchsten deutschen Gericht gescheitert. Mit einem Beschluss

vom 21.04.2022 hat der Bundesgerichtshof die Beschwerde gegen das Frankfurter

Urteil als unbegründet zurückgewiesen.



Damit ist das Urteil des OLG Frankfurt rechtskräftig. Danach muss Uber für

seinen Fahrdienst Lizenzen bei den zuständigen Behörden beantragen. Die

Konsequenz aus diesem Urteil hat für Uber weitreichende Folgen. Voraussetzung

für eine Lizenz ist, dass Uber in Deutschland örtliche Niederlassungen gründet

und damit in vollem Umfang den deutschen Steuergesetzen unterliegt. Schätzungen

zufolge beträgt der Uber-Umsatz in Deutschland mehrere hundert Millionen Euro im

Jahr.