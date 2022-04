Für Fans, deren Teams nicht in einen Abstiegskampf verwickelt sind, ist dieser oftmals fast so spannend, wie das Rennen um die Meisterschaft. Da werden nämlich nochmal alle Kräfte mobilisiert, um ein Jahr in der unteren Liga zu vermeiden. Es ist nämlich nicht nur langweilig da unten, sondern der Stolz kriegt beim Abstieg auch einen Knacks. Und das betrifft dann auch die Fans ebendieser Teams, die im Abstiegskampf involviert sind. Auch der 1. FC AVAX kämpft derzeit gegen den Abstieg, konnte aber über die letzte Spielwoche keine Punkte holen. Vorgestern rutschte der Kurs sogar auf die Abstiegsränge, welche wir als orangene Zone auf dem Chart haben. Sehr zum Ärgernis der Fans sehen wir Avalanche aber noch weiter sinken und diese orangene Zone zwischen $70.59 und $58.32 tiefer erkunden. Aber keine Sorge, wir erwarten, dass der Kurs nicht Absteigen wird. Primär gehen wir davon aus, dass Avalanche mit dem Tief der orangenen Welle ii eine nachhaltige Trendwende vollzieht und sich, mit diesem Tief im Rücken, deutlich nach oben bewegt, um über den Widerstand bei $98.77 zu steigen. Einmal über dieser Marke, sehen wir den Kurs in Richtung $140 steigen. Rutscht der Kurs aber unter $53.16 ab, was hier die wichtige Unterstützung auf der Unterseite ist, so ist mit weiteren deutlichen Abverkäufen zu rechnen, die sich bis unter $30 ziehen können. Diese Alternative ist zu 35% wahrscheinlich.





Avalanche 1 Day Chart.

Wir halten fest, dass erstmal noch weitere Abstiege in die orangene Zone anstehen. Innerhalb dieser Zone sollte es dann wieder umfangreich nach oben gehen, wenn sich der Kurs über $53.16 halten kann.

