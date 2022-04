MoEngage kooperiert mit Microsoft, um kundenorientierte Unternehmen zu unterstützen

Wie also können Verbrauchermarken und Unternehmen mithalten?

Ein Technologiepaket zu entwickeln, das den modernen Verbraucher anspricht und an sich bindet, ist nicht einfach. Um mit ihren Kunden mithalten zu können, benötigen Marken ein vielseitiges Technologiepaket, das mit ihnen wächst und sich weiterentwickelt, Innovationen unterstützt und das Wachstum beschleunigen kann. Zwei wichtige Komponenten dieses modernen Martech-Pakets sind Kundendatenplattformen (CDP) und Plattformen zur Kundenbindung (CEP).

Dynamics 365 Customer Insights von Microsoft, ein zustimmungsfähiges CDP, unterstützt Marken bei der Bereitstellung personalisierter Kundenerlebnisse, indem es 360-Grad-Ansichten ihrer Kunden und KI-gesteuerte Erkenntnisse auf der Grundlage einheitlicher Kundenprofile bietet. Die erkenntnisgestützte Engagement Plattform von MoEngage, eine CEP, ermöglicht es Marken hingegen, ihre Kunden über ihre bevorzugten Kommunikationskanäle zum richtigen Zeitpunkt auf ihrer Customer Journey zu erreichen.

Dank dieser Zusammenarbeit können Marken nun mithilfe von Microsoft Transaktions-, Verhaltens- und demografische Daten zusammenführen, um mehrdimensionale Kundenprofile zu erstellen und diese in MoEngage zu exportieren, um sie mit Push-Benachrichtigungen, E-Mails, Textnachrichten (SMS), Whatsapp-Nachrichten, mobilen In-App-Nachrichten oder Website-Nachrichten anzusprechen.

Die KI-Maschine Sherpa von MoEngage in Kombination mit Dynamics 365 ist die erste Wahl für Unternehmen, die ihre Engagement-, Kundenbindungs- und Umsatzkennzahlen verbessern möchten.

„Mit unserer Zusammenarbeit können Unternehmen ihr Geschäft in kundenorientierte Unternehmen umwandeln, indem sie ansprechende und einprägsame Erlebnisse über mehrere Berührungspunkte hinweg schaffen. Wir freuen uns, Microsoft in unser ständig wachsendes Partner-Ökosystem aufnehmen zu können, und sind gespannt darauf, die modernen Normen der Kundenbindung mitzugestalten," sagt Raviteja Dodda, CEO und Mitgründer von MoEngage.

Im Rahmen seiner kontinuierlichen Bemühungen, das Wachstum von Unternehmen zu beschleunigen, gab MoEngage diese Vereinbarung sowie zwei weitere bedeutende Upgrades seiner Insights-geführten Engagement-Plattform bekannt - einen branchenweit einzigartigen Proactive Assistant und Produktempfehlungen.

Informationen zu MoEngage

MoEngage ist eine erkenntnisgestützte Plattform zur Kundenbindung, auf die mehr als 1000 globale Verbrauchermarken wie Ally Financial, McAfee, Flipkart, Nestle, T-Mobile, Travelodge und viele mehr vertrauen. MoEngage gibt Marketern und Produktverantwortlichen Einblicke in das Kundenverhalten und die Möglichkeit, auf Basis dieser Einblicke zu handeln, um Kunden über Web, Mobile, E-Mail, soziale Netzwerke und Messaging-Kanäle anzusprechen. Verbrauchermarken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um digitale Erlebnisse für über 1 Millionen Nutzer jeden Monat zu ermöglichen. MoEngage hat Niederlassungen in neun Ländern und wird von Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.moengage.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1742120/image_5013157_21016134_Logo.j ...