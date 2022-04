Ford Pro macht Europas Nutzfahrzeug-Flotten noch effizienter und produktiver (FOTO)

Köln/Barcelona (ots) -



- Ford Pro ist ein neues Tochterunternehmen der Ford Motor Company mit

ganzheitlichen Angeboten für Gewerbekunden

- Die Lösungen von Ford Pro verlängern die Einsatzzeiten, senken die

Betriebskosten und steigern die Nachhaltigkeit von Ford-Nutzfahrzeugen

- Ford Pro unterstützt Unternehmen beim Umstieg auf rein elektrisch angetriebene

Flotten

- Ab 2025 soll Ford Pro einen Gewinnbeitrag von 45 Milliarden US-Dollar zum

weltweiten Konzernergebnis beisteuern



Ford Pro geht in Europa an den Start. Das neue, global ausgerichtete

Tochterunternehmen der Ford Motor Company stellt sich ganz in den Dienst

europäischer Nutzfahrzeug-Kunden jeder Firmengröße. Als digital getriebene

Plattform bündelt es innovative Lösungen für Flottenkunden mit kleinen und

großen Fuhrparks, die bereit sind, auf elektrische Nutzfahrzeuge und vernetzte

Mobilität umzusteigen. Ford Pro kombiniert moderne Software-Lösungen und

Lade-Technologien, das Handling von Wartungs- und Inspektionsservices sowie

Finanzierungsangebote. Vorteil für den Kunden: Die Einsatzzeit des eigenen

Nutzfahrzeug-Bestands steigt und die Betriebskosten sinken. Das Ergebnis ist

eine optimierte Produktivität des Firmenfuhrparks.