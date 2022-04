Kein Wunder, dass Goliath diese hochgradige Entdeckung, die Zone wurde Surebet getauft, nun genauer unter die Lupe nehmen will – und das so schnell wie möglich. Geplant ist dafür eine voll finanzierte, 24.000 Meter umfassende Bohrkampagne mit insgesamt 85 Bohrlöchern verteilt auf 24 Bohrstandorte. Damit dieses Programm schnell vorankommt, werden vier Bohrgeräte im Einsatz sein, wie das Unternehmen jetzt mitteilte.

100% Trefferquote erzielte Goliath Resources (WKN A2JSSR / TSXV GOT) mit den 24 Bohrungen auf dem Projekt Gold Digger im vergangenen Jahr und stieß dabei immer wieder auf mächtige Vererzungsabschnitte mit hohen Goldgehalten. Über 1 Kilometer Streichlänge und 1,1 Kilometer Ausdehnung neigungsabwärts wies man so im Durchschnitt (!) 6,29 g/t Goldäquivalent (4,35 g/t Gold und 104,94 g/t Silber) über 5,87 Meter Länge nach!

Das Bohrprogramm 2022 wird dabei sowohl Bohrungen zur genaueren Bestimmung bekannter Goldvererzung (infill drilling) enthalten als auch Bohrlöcher, die auf die äußeren Ränder der bekannten Gold- und Silberzone neigungsabwärts abzielen. Damit soll das Ausmaß dieses umfangreichen, hochgradigen Systems untersucht werden, das nach Ansicht von Goliath für eine weitere Ausdehnung offenbleibt. Darüber hinaus bietet das neu entdeckte Extension Target gewaltiges Potenzial, die bekannte Vererzung um 1,2 Kilometer nach Südosten auszudehnen.

Dr. Quinton Hennigh, geologischer und technischer Direktor bei Crescat Capital, einem strategischen Aktionär von Goliath, ist jedenfalls überzeugt von der Vorgehensweise des Unternehmens. Seiner Ansicht nach handelt es sich bei der Bohrkampagne 2022 auf der Surebet Zone um „eine der definitivsten, am besten geplanten Bohrkampagnen, an denen ich je beteiligt war. Am Ende dieser Kampagne werden die 85 geplanten Bohrlöcher die Zone Surebet über ihre gesamte Streichbreite von +1 km sowie etwa 1,5 km neigungsabwärts erproben. Die Bohrlöcher sind räumlich so angeordnet, dass - vorausgesetzt, es werden ähnlich günstige Ergebnisse wie im Jahr 2021 erzielt - die erste Ressource überhaupt für dieses sehr große Goldsystem erstellt werden kann.“ Dr. Hennigh ist entsprechend zuversichtlich, dass mit diesem Bohrprogramm demonstriert werden kann, dass Surebet eine neue große Goldentdeckung im Goldenen Dreieck ist.

Auch Roger Rosmus, CEO von Goliath, ist hoch erfreut, dass es der Gesellschaft gelungen ist, sich vier Bohrgeräte für die nächste Runde der Bohrungen zu sichern. Wie Rosmus erklärte, bereite man das Material bereits für die Mobilisierung vor. Seiner Ansicht nach hat diese neue Entdeckung erhebliches, noch nicht erschlossenes Potenzial und man verfüge über zahlreiche, starke Bohrziele, die darauf abzielen würden, das bekannte, für Erweiterungen aber offene System auszudehnen.

Die Golddigger-Liegenschaft befinde sich in einem vielversprechenden, geologischen Umfeld, in dem schon viele Weltklasselagerstätten entdeckt worden seien, so der Goliath-CEO. So befinden sich zum Beispiel die Homestake Ridge-Lagerstätte und die Dolly Varden-Silbermine von Dolly Varden Silver sowie das Kinskuch-Projekt von Hecla Mining in unmittelbarer Nähe zum Projektgebiet. Golddigger, so Rosmus weiter, weise alle – frühen – Anzeichen dafür auf, dass sich das Projekt schnell zur nächsten großen, hochgradigen Gold- und Silberlagerstätte entwickeln lassen könnte.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie Goldinvest auch auf Twitter https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.