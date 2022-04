Rein elektrischer Ford E-Transit bietet Nutzfahrzeug-Kunden ein neues Level an Produktivität und Mehrwert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Köln/Barcelona (ots) -- Ford E-Transit ermöglicht einzigartige Kombination aus Leistungsfähigkeit undgeringen Betriebskosten in Verbindung mit vernetztem Ford Pro-Ökosystem- Umfangreiche Serienausstattung, preisgekröntes Angebot an hochmodernenAssistenzsystemen und zahlreiche vernetzte Funktionen bei attraktiverPreisgestaltung- Ganzheitliche Ford Pro-Lösungen umfassen spezielle Software-Programme,Service-Angebote und Unterstützung bei Lade-Infrastrukturkonzepten fürE-Transit-KundenFord Pro setzt mit dem neuen E-Transit in puncto Produktivität, Mehrwert undKundenerfahrung die Maßstäbe für rein elektrisch angetriebene Nutzfahrzeugeseines Segments. Der Elektro-Transporter startet in Deutschland bereits ab einembesonders attraktiven Nettopreis von 55.845 Euro durch. Auch mit einer nutzbarenBatteriekapazität von 68 kWh, einer konkurrenzfähigen WLTP-Reichweite von bis zu317 Kilometern1 und Motorleistungen zwischen 135 kW (184 PS)* und 198 kW (269PS)* steht er in seiner Klasse an der Spitze. Der E-Transit besitzt bereits abWerk ein umfassendes Paket hochmoderner, von der Euro NCAP-Organisationempfohlener Fahrer-Assistenz- und Sicherheitssysteme. Hinzu kommt einumfangreiches "Eco-System" fortschrittlicher Ford Pro-Lösungen und -Angebote,die den Betrieb des elektrisch angetriebenen leichten Nutzfahrzeugs nocheffizienter und kostengünstiger gestalten. "Ford Pro Charging" zum Beispielbietet den Kunden schlüsselfertige, jeweils auf die individuellen Anforderungenabgestimmte Ladekonzepte aus einer Hand an.Mit Marktstart im Mai wird es den E-Transit als Kastenwagen Einzelkabine-Lkw,Kastenwagen Doppelkabine-Lkw und als Fahrgestell Einzelkabine geben. DerE-Transit-Kastenwagen kostet als Einzelkabine ab 55.845 Euro netto (ca. 66.456Euro inklusive Mehrwertsteuer), der grundsätzlich in "Trend"-Ausstattungangebotene Kastenwagen mit Doppelkabine steht ab 60.940 Euro netto (brutto ca.72.519 Euro) bereit und das E-Transit Fahrgestell mit Einzelkabine kostet ab53.145 Euro netto (ca. 63.243 Euro brutto).Der neue E-Transit bildet die Speerspitze der europäischen Premiere von FordPro. Das neue Vertriebs- und Service-Angebot des Automobilherstellers imNutzfahrzeug-Bereich zielt weltweit darauf ab, den Kunden mit modernen Produktenund relevanten Dienstleistungen ein produktiveres Wirtschaften zu ermöglichen."Für Nutzfahrzeug-Betreiber ist der neue E-Transit ein Quantensprung. Mit seinemelektrischen Antrieb, uneingeschränkter Leistungsfähigkeit und der Unterstützung