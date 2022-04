ELKAS wird Teil der ORANIER Unternehmensgruppe

Haiger (ots) - Positive Perspektiven und Synergien



Die ORANIER Unternehmensgruppe mit Sitz im hessischen Haiger gründet die ELKAS

Logistic Solutions und übernimmt ab dem 1. Mai 2022 mit dieser das operative

Geschäft der Elkas GmbH & Co. KG aus Gladenbach. Elkas entwickelt und produziert

mit rund 70 Mitarbeitern jährlich bis zu 150.000 Ladungsträger. Darunter

versteht man Gitterboxen und Metallgestelle, in denen Güter aller Art

transportiert und gelagert werden können. Diese Produkte werden hauptsächlich in

der Automobilindustrie und bei industriellen Großkunden eingesetzt.



Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie und damit einhergehender Umsatzrückgänge

sowie der extremen Steigerung der Materialpreise meldete die Elkas GmbH & Co. KG

im Oktober 2021 die vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung an. Der

Geschäftsbetrieb konnte während dieser Phase vollumfänglich aufrechterhalten

werden. Die gewohnt hohe Qualität und Zuverlässigkeit waren dabei der Schlüssel

zum Erfolg.