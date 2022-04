Das größte Krypto-Hacking-Event findet zum 8. Mal mit den besten Herausforderungen und höchsten Preisen statt

TALLINN, Estland, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- Angesichts der rekordverdächtigen Krypto-Verletzungen Anfang 2022 in Höhe von über 1 Milliarde Dollar im ersten Quartal, drängten die Krypto-Pioniere Six und Silur CCTF , den größten legalen Krypto-Hacking-Wettbewerb, auf die nächste Stufe. Der zum 8. Mal organisierte Hacking-Wettbewerb hat die Geschichte, reale Kryptowährungs- und Blockchain-Rätsel für Sicherheitsexperten zu erstellen, um das allgemeine Bewusstsein für diese neue Art kritischer Infrastrukturen zu schärfen.

Die Gewinner der Vorrunde treffen sich am 7. Mai in Dubai, um auf einer Yacht, die mit einer Web3-Umgebung für die Rätsel ausgestattet ist und einige Social-Engineering-Elemente enthält, den finalen Hacking-Showdown um das Preisgeld von 15.000 Dollar auszutragen.

In der Vergangenheit haben wir Herausforderungen gesehen, bei denen es darum ging, schwache Kryptografie zu brechen, Smart-Contract-Bytecode umzukehren und Netzwerke zu fuzzen, aber dieses Mal hat das Team auch einen Teil der Herausforderung im Metaverse stattfinden lassen. In der Vorrunde, die am 8. April 2022 stattfand, sollten die Spieler OSINT-Aufgaben innerhalb von Decentraland lösen, das zum ersten Mal Cybersicherheit in ein Metaverse einführte.

„Manchmal bleiben die besten Hacker unsichtbar, weil sie entweder bei den Big Four oder in einem völlig untechnischen Umfeld arbeiten und ihre wahren Fähigkeiten nur in IRC-Chats und CTFs zur Schau stellen. Aber da die Qualität der CTF-Spiele in letzter Zeit abgenommen hat, verliert die Sicherheitsbranche den Zugang zu diesen Leuten. Wir wollten sowohl den Wettbewerbern als auch den Sponsoren zeigen, wie wir die alte Art des Matchmakings umkrempeln können, indem wir die Spiele auf die Spieler und nicht auf die Bedürfnisse der Organisatoren ausrichten." ~ Silur

Die Geschichte des CCTF begann ursprünglich als lustiges Heimprojekt, das schnell Aufmerksamkeit erregte, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Teilnehmer als auch auf das Sponsoring, und wurde zum größten CTF, das sich auf Kryptowährung und Blockchain konzentriert. Die Hauptorganisatoren, bestehend aus dem Sicherheitsexperten und Auditor David (Six) Pethes und dem ehemaligen Ethereum-Entwickler Silur, setzen sich dafür ein, dass die CCTF eine gemeinnützige Veranstaltung bleibt, die von dem Sicherheitsbewusstsein profitiert, das sie durch ihre realistischen Herausforderungen schafft. Ihrer Meinung nach hat sich die CTF-Szene auf Übungen konzentriert, die auf exotische Exploits zugeschnitten sind, damit die Personalabteilungen Sicherheitsexperten finden, aber diese Art von Hacks wird nur selten in freier Wildbahn gesehen und sorgt für Verwirrung in der Branche.