Anfang 2022 hatte die UmweltBank einen besonderen Grund zu feiern, denn am 29. Januar 1997 erhielt sie die Vollbanklizenz. In den vergangenen 25 Jahren hat die grüne Bank fast 25.000 nachhaltige Projekte in ganz Deutschland finanziert - von Solardächern über Kindergärten bis zu Windparks. Aus anfangs 30 sind mehr als 300 Mitarbeitende geworden, die über 133.000 Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland betreuen.



In ihr Jubiläumsjahr ist die UmweltBank gut gestartet. "Die Nachfrage nach unseren Finanzierungen ist ungebrochen hoch", berichtet Goran Basic, Mitglied des Vorstands und ergänzt: "Die klimafreundliche Politik der Bundesregierung begrüßen wir sehr. Den Worten müssen nun aber auch Taten folgen. Wir brauchen endlich wieder eine verlässliche KfW-Förderung für nachhaltige Immobilien und weniger Bürokratie bei den erneuerbaren Energien. Ein pragmatisches Handeln ist jetzt wichtig, denn Haushalte und Unternehmen leiden ohnehin zunehmend unter den sich eintrübenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - insbesondere den stark steigenden Energie- und Rohstoffpreisen."



Daneben wächst das Wertpapiergeschäft der grünen Bank kräftig, wozu auch ihre eigene Fondsmarke "UmweltSpektrum" beiträgt. Seit Auflage im Februar 2020 ist der Mischfonds "UmweltSpektrum Mix" auf ein Volumen von über 100 Mio. Euro angewachsen. Mit "UmweltSpektrum Mensch" und "UmweltSpektrum Natur" bietet die Bank seit Kurzem zwei neue Aktienfonds an, mit denen Anlegerinnen und Anleger gezielt in Sozial- oder Umweltschutzunternehmen investieren können.

Fit für Zukunft



"Neben einem motivierten Team und attraktiven Produkten ist insbesondere die Digitalisierung ein Wachstumstreiber. Hier werden wir in den nächsten 24 Monaten einen gewaltigen Schritt nach vorne machen: wir wechseln unser Kernbanksystem", so Heike Schmitz, Generalbevollmächtigte. Die neue Infrastruktur soll eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit, mehr digitale Services und neue Produkte ermöglichen. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet der Vorstand der Bank trotz der zusätzlichen Kosten für den Wechsel des Kernbanksystems sowie den weiteren Personalaufbau ein Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung auf Vorjahresniveau. Die Bilanzsumme soll auf 5,4 Mrd. Euro sinken, weil ein Teil der bei der Europäischen Zentralbank aufgenommenen längerfristigen Refinanzierungsgelder planmäßig zurückgeführt wird.