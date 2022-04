Die Generalversammlung von Siniora Food Industries genehmigt die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,76 Mio. JD (6,7 Mio. USD) an die Aktionäre, was 17 % des Gesellschaftskapitals entspricht

AMMAN, Jordanien, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries hielt kürzlich seine reguläre Generalversammlung unter dem Vorsitz des Siniora-Vorsitzenden Tarek Omar Aggad auf der die Ausschüttung von Bardividenden für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr für die am 19. April 2022 eingetragenen Aktionäre in Höhe von 17 % des eingezahlten Kapitals des Unternehmens in Höhe von 4,76 Mio. JD (6,7 Mio. USD) beschlossen wurde.

Der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2021 zeigt ein außerordentliches Wachstum und noch nie dagewesene Erfolge auf allen Ebenen, wobei das Unternehmen einen Nettogewinn von 8,03 Mio. JD (11,3 Mio. USD) erzielte. Die Gesamteinnahmen stiegen ebenfalls um 53 % gegenüber dem Vorjahr und belaufen sich 2021 auf 108,5 Mio. JD (153 Mio. USD), und die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 100,7 Mio. JD (142 Mio. USD), was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Außerdem stiegen die Aktien um 12 % auf 0,28 JD.

Siniora Vorsitzender Tarek Omar Aggad sagte, dass das Jahr 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in der Region und weltweit ein Jahr voller Herausforderungen sei. Mit dem Erwerb von 77 % von Trakya Et, dem Eigentümer der Marke Polonez, mit einer Investition von 203,9 Mio. Türkischen Lira, umgerechnet 20,2 Mio. JD, ist es der Siniora-Gruppe jedoch gelungen, die Vision des Verwaltungsrats in die Tat umzusetzen, was den Plänen der Expansionsstrategie des Unternehmens entspricht.

Aggad fügte hinzu, dass im Einklang mit der Vision, das Siniora-Produktportfolio zu diversifizieren, um den Geschmack der Verbraucher zu treffen, die Marke Badeel eingeführt wurde, die als erste ihrer Art soja- und glutenfreie Produkte geschaffen und entwickelt wurde und vier Arten von Burgern, Hackfleisch, Würstchen und Nuggets umfasst. Dieses neueste Produkt wurde sowohl in Jordanien als auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Markt gebracht und in Zusammenarbeit mit Siniora-Mitarbeitern in Jordanien, Palästina und den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt und hergestellt.