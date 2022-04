PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa hat sich am Mittwoch keine klare Tendenz gezeigt. Die Märkte in Prag und Warschau schlossen mit Verlusten. Die Börsen in Budapest und Moskau verzeichneten hingegen Gewinne. Die leichte Erholung der europäischen Leitmärkte nach den Verlusten am Vortag konnte nur teilweise stützen.

