Amicrobe, Inc., Entwickler neuartiger synthetischer Biologika, erweitert sein Portfolio an geistigem Eigentum um ein fünftes US-Patent

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das US-Patent Nr. 11.285.189 befasst

sich mit der Sicherheit bei der Prävention und Behandlung von Infektionen

mithilfe der Amicidin-Technologie.



Amicrobe, Inc. gab heute die Erteilung des US-Patents Nr. 11.285.189 mit dem

Titel "Zusammensetzungen und Verwendungen von lokal angewendeten

antimikrobiellen Mitteln mit verbesserter Leistung und Sicherheit" bekannt

Amicidine sind synthetische Biologika, die so konzipiert sind, dass sie für den

Menschen und die Umwelt sicher sind - dieses neue Patent würdigt den

erfinderischen Ansatz des Unternehmens bei der Erreichung dieses wichtigen

Ziels. Mit dem fünften US-Patent erweitert sich das Portfolio an geistigem

Eigentum von Amicrobe auf 26 erteilte/zugelassene Patente weltweit, wodurch die

Amicidin-Technologieplattform und die innovativen Produktkandidaten weiter

geschützt werden.