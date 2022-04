Eine Amazon-Studie zeigt, dass Investoren bevorzugt in nachhaltige Start-Ups investieren

München (ots) - Zwei deutsche Start-ups gehören zu den ersten, die im Mai dem

neuen Amazon Launchpad Sustainability Accelerator angehören werden. In diesem

Programm werden Produkte entwickelt, die vorteilhaft für die Umwelt sind - indem

Lieferketten, verwendete Materialien und Verpackungsmaterial nachhaltiger

gestaltet werden.



Start-ups mit einem ausgeprägten Nachhaltigkeitsprofil werden von Investoren im

Schnitt um 16 % höher bewertet. So planen acht von zehn Investoren, in den

nächsten zwölf Monaten in umweltfreundlichere Start-ups zu investieren.