Vienne (ots) - AUSTRIACARD annonce son système d'exploitation de carte à puce

nouvelle génération, ACOS - IDv. 2.0 AUSTRIACARD fait partie des rares

fournisseurs de technologies de l'information au monde qui conçoivent des

systèmes d'exploitation de carte à puce pour des applications de sécurité

particulièrement exigeantes dans les domaines du paiement, de l'identification

et de la communication entre machines.



La génération du nouveau système d'exploitation est une autre étape importante

dans le parcours sur plusieurs décennies de notre activité de R&D, et montre la

capacité de l'entreprise à développer des solutions et applications qui sont au

centre d'un paysage informatique en pleine évolution.





ACOS - IDv. 2.0 bénéficie également de la longue et fructueuse exploitation parAUSTRIACARD de notre propre système d'exploitation natif, ACOS, élémentfondateur de fonctions commerciales complexes et très sensibles, notamment lespaiements pour Mastercard / VISA, ainsi qu'un certain nombre de projetsd'identification réussis tels que la carte électronique dans le système de santéAutrichien et de nombreux projets internationaux.ACOS-IDv. 2.0 a été développé pour les passeports, cartes d'identité et permisde séjour ainsi que pour les permis de conduire et cartes de signaturecertifiées eIDAS, avec de nouvelles technologies de pointe et une certificationde sécurité élevée confirmant le niveau de sécurité le plus haut, selon lacertification Critères Communs pour les applications à l'échelle mondiale.ACOS-IDv. 2.0 sera disponible sous forme de modules de puces et de licenceslogicielles, en plus des facteurs de forme communs tels que les cartes etlivrets de passeport, créant un choix de solutions holistiques qui couvre unlarge spectre de demandes d'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DE POINTE.Bernd Eder, directeur de R&D d'AUSTRIACARD à Vienne, déclare : " Avec ACOS-ID,nous proposons à nos clients et partenaires un produit puissant permettant decréer une solution numérique mondialement reconnue, et qui les distinguere ".À PROPOS D'AUSTRIACARDAUSTRIACARD fait partie d'AUSTRIACARD HOLDINGS, un groupe Autrichien de hautetechnologie informatique de systèmes 'Hardware Embedded Security' fondé en 1897,qui a une présence internationale avec ses trois divisions : AUSTRIACARD/TAG,INFORM et NAUTILUS dans les domaines de la sécurité numérique dans les paiementset l'identité, la transformation numérique dans le cycle de vie des documents etla sécurité dans l'IoT respectivement.En 2021, au niveau pro-forma, AUTRIACARDHOLDINGS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 millionsd'euros et emploie environ 1.400 personnes.Contact:Maria Kalomiri - mailto:Kalomiri-maria.kalomiri@austriacard.at - Tel.0043161065211