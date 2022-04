Kaum einer spricht darüber: der Euro handelt zum US-Dollar auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren - und ist absehbar auf dem Weg zur Parität mit dem Dollar. Warum? Vor allem weil die Differenz zwischen Inflation und Geldpolitik der EZB so groß ist wie bei wohl keiner Notenbank der Geschichte bisher. Ein schwacher Euro aber bedeutet noch mehr Inflation, weil Rohstoffe etc. in Dollar eingekauft werden und so die Preise weiter steigen werden! Dass die EZB nicht wirklich etwas gegen die Inflation tut, spüren Unternehmen und Konsumenten - also horten sie Güter in der Erwartung einer weitere steigenden Inflation. So entsteht eine Dynamik, die den Euro crashen lassen kann - und wird, wenn die europäische Notenbank nicht schnell umsteuert..

1. Der Ausverkauf des Euro und das Versagen der EZB

2. Elon Musk und Twitter: Geht es ihm wirklich um „freie Rede“?

