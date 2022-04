Unitron bietet mit dem Moxi(TM) B-RS ein elegantes und innovatives Hörgerätedesign

Kitchener, On (ots/PRNewswire) - DER IN KITCHENER ANSÄSSIGE HÖRGERÄTEHERSTELLER

FÜHRT MIT DER INTEGRATION MODERNER TECHNISCHER ÄSTHETIK EINE ECHTE ALTERNATIVE

FÜR HÖRGERÄTETRÄGER EIN.



Unitron erweitert die preisgekrönte Moxi-Design-Familie und kündigt die

offizielle Markteinführung der Moxi B-RS-Hörgeräte an. Das Moxi B-RS bietet

einen einzigartigen konturierten Formfaktor und ein gehobenes Erscheinungsbild

und ist ein Hörgerät, das speziell für eine designorientierte Kundschaft

entwickelt wurde.