Lexogen stellt CORALL RNA-Seq V2 vor - ein schnelles und flexibles RNA-Seq Library Prep Kit.

Wien (ots/PRNewswire) - Die besten Sequenzierungsergebnisse für alle Probentypen

und -qualitäten



Lexogen, ein Unternehmen für Transkriptomik- und Next-Generation-Sequenzierung,

hat heute die Veröffentlichung des neuen CORALL RNA-Seq V2 Prep Kit für die

Gesamt-Transkriptom-Analyse-Bibliothek bekannt gegeben.



Die Gesamt-Transkriptom-Analyse mit RNA-Sequenzierung (RNA-Seq) steht an der

Spitze der NGS-Fähigkeiten und ermöglicht die Bestimmung von RNA-Molekülen in

einer Probe zum Zeitpunkt der Probenahme. Das Transkriptom ist ein

hochdynamisches zelluläres Merkmal und das RNA-Seq-Kit eröffnet eine Welt voller

Entdeckungspotenzial. Zu den häufigsten Anwendungen der RNA-Seq gehören

Genexpressionsstudien, zum Beispiel transkriptionelle Veränderungen als Reaktion

auf eine medikamentöse Behandlung oder während verschiedener

Entwicklungsstadien, sowie Studien zum alternativen Spleißen und die Analyse von

Transkript-Isoformen in verschiedenen Geweben oder im gesunden Körper und bei

Krankheiten.