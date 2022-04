Fujifilm startet mobiles Schulungszentrum zur Bewältigung der Herausforderungen in der Endoskopie, da Kliniker davor warnen, dass Krebserkrankungen nach Covid schwieriger zu behandeln sein werden

Prag (ots/PRNewswire) -



- Der "EndoRunner" ist ein mobiler Hub mit den neuesten Innovationen in der

Endoskopie von Fujifilm

- Fujifilm hat heute den Startschuss für die EndoRunner Tour gegeben. Der

EndoRunner wird Krankenhäuser und Konferenzen in ganz Europa besuchen, um

Endoskopiker mit Schulungen und Trainings zu unterstützen

- Das mobile Hub wird auf den ESGE-Tagen vorgestellt, während eine neue Studie

die Prioritäten der Endoskopiker bei der Bewältigung der Herausforderungen in

der Endoskopie aufzeigt. 74 % der Befragten gaben an, dass verbesserte

Schulungsmöglichkeiten vor Ort den Endoskopiediensten zugutekommen würden



Fujifilm hat heute auf den ESGE-Tagen das erste mobile Schulungszentrum seiner

Art vorgestellt, das dazu beitragen soll, einige der größten Herausforderungen

in der Endoskopie zu bewältigen, da neue Untersuchungen die Besorgnis der

Endoskopiker über die Auswirkungen der Pandemie auf die Krebsversorgung zeigen.