FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 28. April

TERMINE UNTERNEHMEN

01:40 KOR: Samsung, Q1-Zahlen (detailliert)

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:20 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

06:30 CHE: Straumann, Q1-Zahlen

06:30 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 h Presse-Call, 8.45 h Analysten-Call) 06:30 SWE: Nordea, Q1-Zahlen

06:50 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical Networking, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Telenet, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen sowie Bilanz-Pk (11.00 h) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (8.00 h Call)

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q1-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Wintershall Dea AG, Pressegespräch mit CEO Mario Mehren und Finanzvorstand Paul Smith 09:30 SWE: Vattenfall, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung (online)

10:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen

12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (15.00 h Call)

12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

13:00 USA: Twitter, Q1-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

13:30 DEU: Curevac, Q4-Zahlen (15.00 h Call)

14:00 USA: Moderna, Hauptversammlung (online)

14:00 USA: Mastercard, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz