(PLX AI) – Nordea Q1 net interest income EUR 1,308 million vs. estimate EUR 1,260 million.Q1 CET 1 capital ratio 16.3%Q1 net fee & commission income EUR 870 million vs. EUR 827 million last yearQ1 EPS EUR 0.22 vs. estimate EUR 0.11Q1 operating …

Nordea Q1 Earnings Top Estimates on Better Net Interest Income, Fees

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer