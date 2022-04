FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem bisher schwachen Wochenverlauf mit Kursen von zuletzt deutlich unter 14 000 Punkten dürfte sich der Dax am Donnerstag zunächst nur mit kleinen Schritten nach vorne wagen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Xetra-Beginn 0,26 Prozent höher auf 13 830 Punkte.

Im Fokus steht die Berichtssaison mit Quartalszahlen von Unternehmen vor allem aus der zweiten und dritten Reihe sowie Delivery Hero und Linde aus dem Dax, bevor am Nachmittag neue Inflationsdaten aus Deutschland das Interesse auf sich ziehen. Bei einer Inflation von deutlich über sieben Prozent steht die Europäische Zentralbank (EZB) seit einiger Zeit erheblich unter Druck, dem Beispiel der US-Notenbank Fed zu folgen und die Zinsen anzuheben. Dies zusammen mit Rezessionssorgen hatte die Aktienmärkte zuletzt belastet.

In den USA hatten sich die Indizes am Vortag nach der steilen Talfahrt vom Dienstag nicht wirklich erholt. Immerhin konnte der Facebook-Konzern Meta zu Jahresbeginn nach einem Durchhänger Ende 2021 die Nutzerzahlen wieder schneller steigern, eine Enttäuschung blieb diesmal also aus. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlichen Amazon , Apple und Intel ihre Quartalsberichte./ajx/stk