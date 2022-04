(PLX AI) – Stora Enso Q1 sales EUR 2,798 million vs. estimate EUR 2,703 million.Q1 operational EBIT EUR 503 million vs. estimate EUR 426 millionQ1 pretax profit EUR 374 millionQ1 net income EUR 287 millionSustained commercial momentum is supported …

Stora Enso Q1 Operational EBIT Much Better Than Expected; Sees Sustained Momentum

