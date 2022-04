Nach Ausbruch des Gold-Futures Mitte Februar über einen seit September 2020 bestehenden Abwärtstrend kam es zu einem regulären Kaufsignal, dieses reichte bis nahe an die Vorgängerhochs aus 2020 von 2.075 US-Dollar heran. Kurz davor drehte das Edelmetall zur Unterseite ab und begab sich in einem ersten Schritt zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt. Seit Mitte März wurde anschließend eine Gegenreaktion mit Kursen um 2.000 US-Dollar abgespielt. Die jüngsten Verluste spiegeln jetzt ganz klar den Lauf der zweiten Korrekturwelle einer klassischen 1-2-3-Konsolidierung wider, die kurzfristig in Short-Positionen verwertet werden kann.

Übergeordnetes Kaufsignal aktiv

Ein kurzfristiger Short-Einstieg in ein übergeordnetes Long-Signal ist stets mit Vorsicht zu betrachten, kurzfristige Abschläge auf 1.875 US-Dollar und darunter idealerweise auf das Niveau von 1.840 US-Dollar könnte nun folgen. Anschließend allerdings dürfte der längerfristige Aufwärtstrend wieder an Dominanz gewinnen und Gold in den Bereich von 2.700 US-Dollar aufwärts drücken können. An dieser Stelle würde sich ein längerfristiges Long-Engagement anbieten.