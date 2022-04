BERENBERG stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Yasmin Steilen

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 176

Kursziel alt: 183

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Sixt-Stämme von 183 auf 176 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter sei gut aufgestellt, um durch schwierige Zeiten zu kommen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal seien stark ausgefallen. Das reduzierte Kursziel resultiere aus ihren etwas vorsichtigeren Annahmen für das Flottenwachstum sowie höheren Zinsen./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.