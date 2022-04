Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,13 Prozent auf 155,46 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,81 Prozent. In der vergangenen Woche war sie mit 0,97 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 gestiegen.

Am Donnerstag stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa blicken die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationsdaten aus Deutschland. Der Preisauftrieb dürfte auch im April sehr hoch geblieben sein. Aus den USA werden am Nachmittag Wachstumsdaten für das erste Quartal erwartet. Daneben gibt das Arbeitsministerium seine wöchentlichen Zahlen vom Jobmarkt bekannt./bgf/stk