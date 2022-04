MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftware-Anbieter Nemetschek hat zu Jahresbeginn deutlich mehr erwirtschaftet als gedacht. Der Umsatz des Konzerns zog dank der stark wachsenden Software-Abos zur Nutzung über das Netz (Cloud) kräftig an und auch bei der Profitabilität machen die Münchener unerwartet gute Fortschritte. Vorstandschef Chef Yves Padrines bestätigte dennoch am Donnerstag den Jahresausblick nur - auch weil im zweiten Halbjahr bei der wichtigen Marke Bausoftware-Marke Bluebeam die Umstellung von Lizenz- auf Abomodelle ansteht, was die Erlöse tendenziell belastet. Die Nemetschek-Aktie zog vorbörslich deutlich an.

Das zuletzt wegen der Tech-Skepsis von Investoren schwer gebeutelte Papier stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vorabend um über 4 Prozent. In diesem Jahr hatte der Kurs bisher rund ein Drittel an Wert eingebüßt. Zu Jahresbeginn war die Aktie noch über 110 Euro wert, im Jahrestief im März war sie dagegen für weniger als 70 Euro zu haben. Nach einer kurzen Erholung fiel der Kurs jüngst wieder unter 74 Euro. Aktuell kommt Nemetschek damit auf einen Börsenwert von 8,8 Milliarden Euro - mehr als etwa die Deutsche Lufthansa oder Telefonica Deutschland .