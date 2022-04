(Im ersten Satz des letzten Absatzes muss es heißen: ..., "dass im ersten Schritt Gepards statt Leopard-1-Kampfpanzer" (nicht umgekehrt).)

BERLIN (dpa-AFX) - In seltener Einmütigkeit wollen Koalition und oppositionelle Union die von Russland angegriffene Ukraine mit schweren Waffen unterstützen. Im Bundestag wollen sie an diesem Donnerstag einen entsprechenden Antrag gemeinsam beschließen. Änderungen am Antrag von SPD, Grünen und FDP hatten dazu geführt, dass CDU und CSU bereit waren, ihren eigenen, weitergehenden Antrag zurückzuziehen.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz warnte denn auch vor einem Überbietungswettbewerb in der Frage. "Wir tun uns ja alle nicht leicht mit der Entscheidung, in die Ukraine auch schwere Waffen zur Unterstützung der ukrainischen Armee zu liefern", hatte er am Mittwoch gesagt. Ihm sei es bei dem Kompromiss auch darum gegangen, "dass wir hier uns nicht gegenseitig überbieten in der Frage, welche Waffen geliefert werden sollen". Es sei um die grundsätzliche Entscheidung gegangen, dass Deutschland die Ukraine so wie andere Länder Europas und die USA nach den Kräften, die man habe, bei der Selbstverteidigung unterstütze.