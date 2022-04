In Deutschland wächst die Bereitschaft, die Ukraine nun doch mit schweren Waffen zu unterstützen. So hat die Bundesregierung entschieden, die Lieferung von ausgemusterten Gepard-Flugabwehrpanzern von Rheinmetall zu ermöglichen. Auch gibt es inzwischen einen Entwurf für einen Bundestagsantrag von SPD, Grünen und FDP zur weiteren Unterstützung der Ukraine. Darin fordern die Ampel-Fraktionen die Bundesregierung auf, die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtauschs zu erweitern. Auch den Export der 88 Leopard 1 hat Rheinmetall Ende vergangener Woche beim Bundeswirtschaftsministerium beantragt.

Zum Chart

Der über lange Strecken weitgehend ereignislos verlaufende Aktienkurs von Rheinmetall im der Range zwischen 76,90 Euro und 89,60 Euro wurde durch den Aufmarsch russischer Truppen und den darauf folgenden Einmarsch in die Ukraine nach oben getrieben. Der Beschluss der Regierung, um rund 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufzurüsten, ging auch beim Kurs von Rheinmetall nicht spurlos vorüber (Bei der für das Sondervermögen notwendigen Grundgesetzänderung ist die Ampel auf die Zustimmung der Union angewiesen). Beginnend mit dem Datum des Einmarsches am 24. Februar stieg der Kurs in den folgenden 14 Handelstagen auf das Niveau rund um das Level von 145,00 Euro. Die Öffnung der Bücher am 16. März 2022 sorgte in den Folgetagen für einen weiteren steilen Anstieg bis auf das aktuelle Niveau von rund 215,00 Euro. Auf Basis 2022 ist eine Steigerung um 45 Prozent des Gewinns pro Aktie in den Kursen eingepreist, woraus ein erwartetes KGV 2024 von aktuell 14 folgt. Solange das System Putin an der Macht ist, sorgt dies für einen Paradigmenwechsel bei den westlichen Rüstungsanstrengungen, wovon auch Rheinmetall mittel bis langfristig profitieren sollte.