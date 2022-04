Baufinanzierungen Immobilien in München am teuersten (FOTO)

München (ots) -



- Münchner*innen benötigen Ø 571.000 Euro, in Duisburg genügen 255.000 Euro

Kredit

- Jahresvergleich: Darlehenssummen in Dresden um mehr als ein Drittel gestiegen

- Bauzinsen steigen stark: 31 Prozent höher als zu Jahresbeginn



In der bayerischen Landeshauptstadt München werden mit Abstand die höchsten

Baufinanzierungssummen benötigt. CHECK24-Kund*innen haben dort im Schnitt

571.000 Euro für den Kauf oder Bau eines Hauses oder einer Eigentumswohnung

angefragt.1) Im Großstadtvergleich benötigen Haus- oder Wohnungskäufer*innen in

Duisburg durchschnittlich weniger als die Hälfte von der Bank (255.000 Euro). Im

Bundesdurchschnitt wurden für die Immobilienfinanzierung Darlehen in Höhe von

325.000 Euro benötigt.