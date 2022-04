Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) -- Betriebswirtschaftliches Informationsmanagement (Dashboard) von CANEI über diePenta Plattform verfügbar- Vermögen und Kredite, Gewinn und Verlust digital auf einen Blick erleichtertdie Unternehmenssteuerung und zeigt Bonität bei der Bank- CANEI erhält Zugang zur rasch wachsenden Kundenbasis von Penta - Pentaerweitert seine banknahen Leistungen für Mittelständler um CANEI.quickDie CANEI AG und die Penta Fintech GmbH arbeiten künftig beim Angebot für diedigitale Analyse und Aufbereitung von Unternehmenskennzahlen zusammen. Darüberhaben die beiden Unternehmen jetzt in Dortmund einen entsprechenden Vertragunterzeichnet. Die rund 45.000 Kunden von Penta - Selbständige, Freiberuflersowie kleine und mittlere Unternehmen - können künftig per Mausklick in wenigenSekunden eine umfassende Übersicht (Dashboard) ihres Vermögens und ihreslaufenden Kredits, ihrer Gewinne und Verluste erstellen. Dafür können sie absofort über die Penta-App kostenlos auf eine entsprechende Software der CANEI AGzugreifen. Die Software - CANEI.quick - gibt den Kunden Planungssicherheit überihre betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, offenbart potenzielle Schwachstellenund macht auf Möglichkeiten zur Optimierung aufmerksam. Darüber hinaus stelltsie ein Unternehmenszeugnis bereit und zeigt dem Unternehmer seinegrundsätzliche Bonität für eine Finanzierung. Mit der Kooperation erhält CANEIZugang zur rasch wachsenden Kundenbasis von Penta, während die Penta FintechGmbH ihr Portfolio banknaher Leistungen für Mittelständler erweitert."Unser Antrieb ist, mittelständische Unternehmer in die Lage zu versetzen, dieKontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu haben. Jeden Tag besser werden. Heuteschon gute Entscheidungen für Morgen treffen. Diese Begleitung und Unterstützungnun auch den Penta-Kunden zuteilwerden zu lassen, ist ein wichtiger Schritt füreinen krisenfesten und zukunftsfähigen Mittelstand", erklärt Marcus Linnepe, CEOder CANEI AG.Zum Start der Kooperation sagte Markus Steiff, der in der Geschäftsführung vonPenta für das Wachstum zuständig ist: "Viele Mittelständler sind von Haus auskeine Betriebswirte. Banknahe Dienste wie die Auswertung von Kennzahlen perMausklick für bessere Liquidität und Bonität sind deshalb gerade inwirtschaftlich schwierigen Zeiten ein starker Hebel und ein Wettbewerbsvorteil.Wir freuen uns, dass wir das unseren Kunden gemeinsam mit CANEI kostenlos bietenkönnen."Digital, einfach und schnell - Wirtschaftlichkeit steigern und BonitätverbessernPenta-Kunden, die CANEI.quick nutzen wollen, laden zunächst ihre Summen- und