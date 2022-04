Neue Studie zum Tag der Arbeit Fehlende Absicherung gegen Berufsunfähigkeit auch nach der Pandemie (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Nur 15 Prozent der volljährigen Menschen in

Deutschland besitzen eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei ist rund ein

Viertel der Befragten (26 Prozent) der Überzeugung, dass der Abschluss einer

solchen Versicherung besonders wichtig sei. Das zeigt eine

bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK in

Zusammenarbeit mit YouGov zum Tag der Arbeit am 1. Mai. Seit mehr als 100 Jahren

kämpfen Arbeiter:innen an diesem Tag weltweit für ihre Rechte. Ein Grund einmal

mehr daran zu erinnern, wie wertvoll die Arbeitskraft jedes bzw. jeder Einzelnen

für die Gesellschaft ist - und was ihr Verlust bedeuten würde. Wie wichtig dabei

eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, erklären die Versicherungsexpert:innen

von CLARK.



Berufsunfähigkeitsversicherung: Essentiell für Wirtschaft und Gesellschaft