SEOUL (dpa-AFX) - Der anhaltende Nachfrageboom für Chips hat dem Elektronikriesen Samsung im ersten Quartal erneut deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn beschert. Der Überschuss stieg im Jahresvergleich um 58,5 Prozent auf 11,32 Billionen Won (etwa 8,5 Milliarden Euro), wie der südkoreanische Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz erreichte demnach mit 77,8 Billionen Won (58,2 Milliarden Euro) einen Quartalsrekord. Samsung Electronics ist Marktführer sowohl bei Speicherchips als auch bei Smartphones und Fernsehern.

In der Corona-Pandemie hat sich der Bedarf an Kapazitäten in Datenzentren spürbar vergrößert. Davon profitierten trotz Lieferengpässen vor allem Halbleiterhersteller wie Samsung und Intel .