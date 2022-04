ImmoScout24 WohnBarometer Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen haben sich im ersten Quartal erneut verteuert (FOTO)

Berlin (ots) - ImmoScout24 erwartet weiterhin hohe Wachstumsraten der Kaufpreise

für Wohnimmobilien



Für Deutschland und die Top-7-Metropolen stellt das "ImmoScout24 WohnBarometer"

die Entwicklung der Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in

Bestand und Neubau für das erste Quartal 2022 dar. Ergänzt werden die Marktdaten

durch Angaben zur Nachfrage im Verhältnis zum Angebot sowie eine Preisprognose

für die nächsten 12 Monate.



- Die Preisdynamik von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern zum Kauf nahm

in Deutschland im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal deutlich zu.

- Insbesondere Einfamilienhäuser wurden je nach Stadt um 2,7 bis 6,7 Prozent

teurer angeboten als noch im vierten Quartal 2021.

- Wohnungen zum Kauf zeigten die höchste Preisdynamik in Düsseldorf gefolgt von

Berlin.

- Die Finanzierungskosten haben sich durch das gestiegene Zinsniveau gegenüber

dem Tiefstand im vergangenen Jahr bereits um bis zu 30 Prozent erhöht.

- ImmoScout24 erwartet weiterhin deutliche Wachstumsraten der Kaufpreise für

Wohnimmobilien von bis zu 14 Prozent innerhalb der nächsten 12 Monate.