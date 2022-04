Tulln (ots) - 18.000 m² di competenza nel settore della viticoltura e della

frutticoltura



Dal 5 al 7 maggio 2022 si terrà la seconda edizione della più grande fiera

specialistica dedicata all'agricoltura in Austria. Su una superficie di 18.000

m² 240 espositori specializzati di 14 nazioni presenteranno 450 marchi

dell'intera catena di produzione del valore nel settore della viticoltura e

frutticoltura. Aziende e distributori leader a livello internazionale

presenteranno le loro innovazioni di prodotto, offrendo consulenza ottimale di

prima mano.



Centro di competenza: frutticoltura e viticoltura





Nel centro di competenza dedicato alla viticoltura e alla frutticoltura sarannopresenti: trattori per viticoltura e frutticoltura, macchine agricole, presseper viticoltura e frutticoltura, etichette, imballatrici, impianti diimbottigliamento e tecnologie di sigillatura, fino ad arredi e attrezzature perla ristorazione.Programma specialistico di alto livello alla Austro Vin TullnCompleta l'organizzazione della fiera un ricco programma specialistico sotto laguida dei migliori sponsor possibili, l'Associazione dei viticoltori austriaci el'Associazione federale austriaca della frutta, in collaborazione conl'Università della Risorse Naturali e Scienze della Vita di Vienna (BOKU) e conle scuole professionali di viticoltura e frutticoltura. Durante tutte e tre legiornate della fiera 30 esperti di tutti i settori presenteranno interessantitematiche sul palco loro riservato. Per maggiori informazioni:http://www.austro-vin.at .Dati e fatti di Austro Vin Tulln in sintesi:Orari di apertura:dal 5 al 7 maggio2022 a Tulln Da giovedì a sabato: dalle ore 09.00 alle ore 17.00 - pervisitatori specializzati Prezzo d'ingresso: EUR 12,-Contatto:MESSE TULLN GmbHBarbara Nehyba, MScMessegelände3430 Tulln an der DonauTel: 0043 2272/624030Fax: 0043 2272/65262Email: mailto:barbara.nehyba@messetulln.atWeb: http://www.messe-tulln.atUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/140445/5207409OTS: Messe Tulln GmbH