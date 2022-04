Mehr als 22.000 Menschen boten genossenschaftliche Unternehmen aus 35 Branchen einen sicheren Arbeitsplatz. Im Vergleich zum Jahr davor war dies eine Steigerung um mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einen positiven Trend zeigt auch das rege genossenschaftliche Gründungsgeschehen. 31 Genossenschaften nahm der GVB im vergangenen Jahr neu als Mitglieder auf (2020: 19; 2019: 18; 2018: 14). "Das Genossenschaftsmodell ist attraktiv wie eh und je", sagte Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), anlässlich der Vorlage der Geschäftszahlen am Donnerstag in München. "Es hilft konkret dabei, Probleme zu lösen, es bindet Menschen vor Ort ein und setzt auf langfristigen Geschäftserfolg." Besonders augenfällig wurde dies erneut im Bereich der Nahwärmegenossenschaften, bei denen der Gründungstrend anhält. Alleine 14 haben sich im vergangenen Jahr gegründet. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind bereits 24 Nahwärmegenossenschaften in Bearbeitung.

Die Gründung von Energiegenossenschaften könnte in den kommenden Jahren weiter an Fahrt gewinnen. "Energiegenossenschaften können einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten", betonte Scheller. Sie treiben den regionalen Ausbau erneuerbarer Energien voran, halten die Wertschöpfung in der Region und können durch ihr Modell der Bürgerbeteiligung dazu beitragen, oftmals erbittert und emotional geführte Debatten zu befrieden.



Der GVB erwartet sich von der Bundesregierung eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Energiegenossenschaften. "Wer den Erfolg der Energiewende will, muss den Mut zu bürokratischen Entlastungen haben", forderte Scheller. Das sogenannte Osterpaket der Bundesregierung gibt bereits wichtige Hinweise, es bedarf aber noch der Nachbesserung und Konkretisierung. Die Eigennutzung selbst erzeugten Stroms in Genossenschaften (Energy-Sharing) wird nach wie vor durch bürokratische Hürden, Abgaben und Steuern erschwert. Dies muss im bereits angekündigten Sommerpaket behoben werden. Außerdem braucht es endlich Fairness bei den Netzentgelten. Erneuerbare Energien werden in erster Linie in ländlichen Regionen erzeugt. Durch unterschiedliche Netzentgelte in Stadt und Land wird der ländliche Raum nach wie vor benachteiligt. Und immer wieder kommt es zu Engpässen bei Netzkapazität und Anschlusspunkten. "Es gibt noch viel zu tun", mahnte Scheller. "Das Jahr 2022 kann zum Jahr der Weichenstellung für den Erfolg der Energiewende werden."