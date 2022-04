Hamburg (ots) - Ab Samstag, dem 30. April bis Mittwoch, den 04. Mai präsentiert

der digitale Mehrweganbieter Vytal auf der INTERNORGA - Deutschlands Leitmesse

für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien seine Weltneuheiten:

Mit Mehrweg Sushi-, Burger- und Pizzaverpackungen sowie form-elastischen

Eventbechern und zusammensteckbarem Mehrwegbesteck erweitert Vytal sein

Produktportfolio. Rechtzeitig zur Mehrwegangebotspflicht, die ab Januar 2023

gilt, deckt Vytal nun mit seinem erweiterten Mehrwegsortiment sämtliche To-Go

und Lieferspeisen ab.



"Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios können wir unsere Partner:innen

aus dem Bereich Event- und Veranstaltungsorganisation sowie die für

Essenslieferdienste wichtigen Gastronom:innen aus den Bereichen Sushi und Asian

Food, sowie Burger und Pizza noch besser bei der Vermeidung von

Einwegverpackungsmüll unterstützen. Unser digitales Mehrwegsystem mit einer

Rücklaufquote von 99% ist hocheffizient und wird bereits von Hunderttausenden

Konsument:innen erfolgreich genutzt. So haben wir allein beim diesjährigen

Berliner Halbmarathon über 13.000 Einwegplastikbecher ersetzt und auch auf dem

INTERNORGA Foodcourt werden die Messegäste mit uns viel Einwegmüll vermeiden",

meint Dr. Tim Breker, Mitgründer und Geschäftsführer von Vytal.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Verpflegungsautomaten sowie Rück- und Ausgabeautomaten erleichtern Vytal Nutzung24/7Als weiteres innovatives Highlight führt Vytal auf seinem Messestand B1.OG.Stand 203 neuartige Vytal Ausgabe- und Rückgabeautomaten vor, die über dasScannen des QR Codes aus der Vytal User App, vorab zubereitete Vytal Bowlsausgeben und eine kontaktlose Rücknahme ermöglichen. Insbesondere in Büro- undProduktionsstandorten großer Unternehmen sowie in Co-Working Spaces ist so einezukunftsorientierte und müllfreie Mitarbeiterverpflegung kinderleicht und bequemumgesetzt."Die flexible, gesunde und nachhaltige Verpflegung wird immer wichtiger fürArbeitgeber:innen und Mitarbeiter:innen. Der Anteil von To-Go und sogarLieferessen steigt auch in der Betriebsgastronomie stark an. Mit derSortimentserweiterung und der Automatenintegration bieten wir mit VytalGastronom:innen und Arbeitgeber:innen eine moderne ganzheitliche Lösung mittransparenter Wirkungsmessung und damit einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.So machen wir gemeinsam mit unseren Partner:innen, Mehrwegverpackungen zumStandard für To-Go und Lieferessen.", so Breker.INTERNORGA nominiert Vytal für den Zukunftspreis 2022Dass Mehrweg mit Vytal ein fester Bestandteil zukünftiger Verpflegungskonzepteund Verpackungslösungen sein wird, glauben auch die Organisatoren der