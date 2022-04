Nachdem sich die Mercedes Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) vom Kursrutsch auf bis zu 54,67 Euro vom 7.3.22 erholen konnte, etablierte sie sich in danach wieder deutlich oberhalb der 60 Euro-Marke. Obwohl der Fahrzeugabsatz im ersten Quartal wegen der Lieferengpässe im Chipbereich mit 487.000 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr deutlich geschrumpft ist, konnte der Konzern den Umsatz und Gewinn steigern.

Wegen der durchaus starken Zahlen bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Mercedes-Benz-Aktie. Kann die Aktie nach dem in wenigen Tagen stattfindenden Dividendenabschlag in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 70 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 65 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis 65 Euro, Bewertungstag 13.6.22, BV 0,1, ISIN: CH1153525956, wurde beim Mercedes Benz-Aktienkurs von 66,40 Euro mit 0,21 – 0,22 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 70 Euro, dann wird sich der handelbare Preis auf den inneren Wert des Calls bei 0,50 Euro (+127 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,521 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,521 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD3UEU2, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 66,40 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro taxiert.

Wenn die Mercedes Benz-Aktie in nächster Zeit auf 70 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,84 Euro (+56 Prozent) erhöhen – sofern die Mercedes Benz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 59,632 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 59,632 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD3E211, wurde beim Mercedes Benz-Kurs von 66,40 Euro mit 0,71 – 0,72 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Mercedes Benz-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,03 Euro (+43 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.