Start der Bündnisinitiative Bio-Baumwolle in Indien für mehr Transparenz und Fairness / Mehr als 12.500 Baumwollproduzenten sollen vom Projekt profitieren (FOTO)

Bonn (ots) - Die Bündnisinitiative Bio-Baumwolle in Indien nimmt nun ihre Arbeit

auf. Zehn Unternehmen und Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um die

Lieferkette biologischer Baumwolle fair, umweltfreundlich und wirtschaftlich

tragfähig zu gestalten. 12.500 Baumwollproduzentinnen und -produzenten in den

indischen Bundesstaaten Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha and

Gujarat sollen von dem Projekt profitieren, indem sie auf ökologischen Anbau

umstellen.



An der Bündnisinitiative Bio-Baumwolle in Indien beteiligen sich diese zehn

Unternehmen und Organisationen: Brands Fashion, C&A, Esprit, Formesse, GOTS,

HAKRO, H&M Group, s.Oliver Group, Tchibo und Fairtrade. Das Bündnis für

nachhaltige Textilien und sein strategischer Partner Organic Cotton Accelerator

(OCA) koordinieren das Projekt, das bis August 2025 läuft.