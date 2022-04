Aluminium Knappheit?

Die Welt ist heutzutage auf Aluminium angewiesen. Aluminium ist als das zweithäufigst verwendete Metall nach Masse und das am häufigsten verwendete Nichteisenmetall ein wesentlicher Bestandteil der Industrie weltweit. Aufgrund seines sehr geringen elektrischen Widerstands, guten Verhältnisses von Festigkeit zu Gewicht und seiner Widerstandsfähigkeit findet Aluminium weit verbreitete Anwendung im Bauwesen, in der Elektronik, im Transportwesen, bei der Energieübertragung, bei der Verpackung von Lebensmitteln, bei Automobilteilen, Batterien und in der Luft- und Raumfahrt. Eine NCA Kathode von Tesla besteht zu 5% aus Aluminium.

Aluminium ist in der Erdkruste sehr weit verbreitet und kommt in etwa 8 % deren Masse vor. Das Metall liegt in der Natur jedoch nicht in reinem Zustand vor, sondern als Verbindung in einem von 270 verschiedenen Mineralien, aus denen es extrahiert und raffiniert werden muss.