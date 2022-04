Erfreuliche News aus Herzogenaurach: Nach dem äußerst erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 setzt der Sportartikelhersteller Puma den positiven Trend fort, vermeldet nun auch für das erste Quartal 2022 Rekordzahlen und überraschte somit ein weiteres Mal die Analysten. So ließ Konzernchef Björn Gulden verlauten, dass des dem Unternehmen trotz anhaltender Einschränkungen in der Lieferkette gelungen sei, „genügend Produkte zu beschaffen, um die steigende Nachfrage (…) bedienen zu können“. Dies bescherte Puma eine Umsatzsteigerung von knapp einem Viertel auf insgesamt €1.9 Milliarden, währungsbereinigt beträgt das Umsatzplus in etwa 20%. Auf €196 Millionen und somit um ganze 27% stieg das operative Ergebnis im Hause Puma, das Nettoergebnis wurde dementsprechend im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11.2% auf €121 Millionen gesteigert.

Maßgeblichen Anteil an den neuerlichen Rekordzahlen lässt sich der starken Performance des Unternehmens in Amerika und der EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zuschreiben. So stieg der Umsatz in der Region Amerika um rund 44%, in der EMEA um etwas mehr als 25%. Durchaus markante Verluste musste das Unternehmen hingegen im asiatischen Raum hinnehmen: So schrumpfte der Umsatz in der Region Asien/Pazifik aufgrund geopolitischer Spannungen sowie coronabedingter Einschränkungen um ganze 17%. Puma-CEO Gulden ist insgesamt dennoch positiv gestimmt im Hinblick die zukünftige Entwicklung: „Das starke und profitable Wachstum im ersten Quartal, ein starker Auftragsbestand, eine spannende Produktpalette sowie sehr gutes Feedback von Einzelhändlern und Verbrauchern stimmen uns zuversichtlich für den mittelfristigen Erfolg und das Wachstum von PUMA“. In „normalen“ Zeiten würden diese Einschätzungen hinsichtlich der Entwicklung der unternehmerischen Tätigkeit sicher zu einer Anhebung der Jahresprognose führen. Diese bleibt jedoch aufgrund von Corona, Ukrainekonflikt, Inflationsdruck und Co derzeit weltweit herrschenden Unsicherheit unverändert. Das Unternehmen sehe für das aktuelle Jahr laut Gulden zwar durchaus weiteres Wachstumspotential beim Umsatz, doch auch einen erhöhten Kostendruck. So rechnet Puma im Jahr 2022 auch weiterhin mit einem Umsatzwachstum von mindestens 10%.

Die Puma-Aktie, die übrigens auch Teil unseres DAX40-Aktienpakets ist, verbuchte zuletzt wieder ein deutliches Minus und steht, Stand 27. April 2022, bei €68.02. Zur Orientierung: Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei €115.40.

